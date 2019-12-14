Второй этап конкурса «Я и пожарная безопасность» завершился в Псковской области

16:37, 14 декабря 2019, ПАИ

В Великолукском районе прошёл последний соревновательный день второго (выездного) этапа конкурса «Я и пожарная безопасность», в ходе которого определился еще один финалист. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на базе Пореченской средней школы состоялась встреча команд из Великолукского, Куньинского, Невельского, Новосокольнического и Усвятского районов.

Жюри конкурса отметило, что работа всех команд юных пожарных в «Игре по станциям» отличалась слаженностью и чёткостью. Также высокую оценку получили и презентации, представленные на суд жюри: по итогам защиты презентаций команды Великолукского, Новосокольнического и Усвятского районов были отмечены грамотами псковского отделения ВДПО.

В «Игре по станциям» первое место заняла команда ДЮП Великолукского района, второе место поделили команды ДЮП Куньинского и Усвятского районов, третье – у команд ДЮП Невельского и Новосокольнического районов.

Все команды получили дипломы управления образования Псковской области, особо активные члены дружин – дипломы ГУ МЧС России по Псковской области. Также все команды получили подарки от ВДПО и Псковского филиала «Россети Северо-Запад».

Второй этап конкурса «Я и пожарная безопасность» проходил на протяжении трёх недель в городах и районах Псковской области. Четвероклассники из школ Пскова и Великих Лук, а также всех районов региона состязались в знаниях по пожарной, электробезопасности и безопасности на водных объектах. Школьники представляли на суд жюри мультимедийные презентации, в которых отражали свою работу как дружины юных пожарных. А в «Игре по станциям» ребята на практике показывали, как вести себя в случае пожара, одевать экипировку пожарного и использовать пожарное оборудование в эстафете на время, называли неисправности электроприборов и правила поведения на водных объектах в зимний период.