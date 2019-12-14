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Общество

Пятерых несовершеннолетних направили к наркологу в Пскове

В Пскове представители городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по итогам рассмотрения материалов направили пятерых несовершеннолетних на консультацию к врачу-наркологу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Всего члены городской комиссии на очередном заседании 12 декабря рассмотрели 51 материал в отношении несовершеннолетних, законных представителей и других граждан. По итогам рассмотрения материалов к административной ответственности привлечены 36 граждан, из них 9 – несовершеннолетние.

В частности, 9 законных представителей несовершеннолетних привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних детей, 16 – за появление подростков в позднее время суток в общественном месте без законных представителей, 2 – за нахождение несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения в возрасте до 16 лет.

Кроме того, члены городской комиссии направили на консультацию к врачу-наркологу пятерых законных представителей несовершеннолетних и пятерых несовершеннолетних, на консультацию к психологу – трёх подростков, на консультацию к семейному психологу – две семьи.

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