На трассе Псков – Изборск запустили временный объезд для строительства Северного обхода

14:23, 11 августа 2026, ПАИ

На трассе А-212 Псков – Изборск запустили движение по временному объезду сегодня, 11 августа, сообщили ПАИ в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

В рамках строительства Северного обхода ведутся работы по устройству транспортной развязки и реконструкции участка автодороги А-212. Для строительства путепровода потребовалось организовать временный объезд.

Объезд обеспечивает беспрепятственный проезд для двух потоков – в прямом и обратном направлениях. На участке предусмотрены все необходимые средства организации движения, включая технологические проходы и освещение в тёмное время суток.

«Новая схема отделит строительную площадку от транзитного транспорта. Безопасность – приоритет!» – подчеркнули в министерстве.