Фурсенко предложил усложнить ЕГЭ и отменить часть олимпиад

14:56, 11 августа 2026, ПАИ

С инициативой усложнить задания единого государственного экзамена выступил помощник президента России Андрей Фурсенко. По его словам, ежегодно растёт количество выпускников, набравших максимальные 100 баллов, а это значит, что тесты требуют пересмотра.

В беседе с журналистом Life Александром Юнашевым Андрей Фурсенко подчеркнул, что не стоит опасаться снижения средних показателей, главное – чтобы экзамен объективно оценивал знания. «Надо просто усложнять задачи. И не бояться того, что будут меньшие баллы», – заявил он.

Кроме того, помощник президента предложил пересмотреть систему олимпиад, отметив, что многие из них со временем утратили значимость и их стоит отменить.

Ранее сообщалось, что дискуссия о необходимости квотирования бюджетных мест для победителей школьных олимпиад вновь обострилась в последние дни приёмной кампании в российские вузы.