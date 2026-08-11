Около 6500 гектаров леса планируют восстановить в Псковской области

15:26, 11 августа 2026, ПАИ

Порядка 6,5 тысячи гектаров леса планируют восстановить в Псковской области в этом году. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Виктор Мусатов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 11 августа.

«В целом план на этот год – порядка 6,5 тысячи гектаров. Я думаю, что он будет выполнен», – отметил гость студии и подчеркнул, что работы по лесовосстановлению в Псковской области пока не закончены.

Эта деятельность складывается из двух составляющих: искусственное лесовосстановление сосной и елью (на сегодняшний день выполнено на 98 %) и содействие искусственному лесовосстановлению – формирование качественных насаждений из других пород в тех местах, где не могут произрастать хвойные. Эта процедура закончится в октябре.

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».