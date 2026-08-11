Около полумиллиона сеянцев будут выращивать в новом тепличном комплексе в Псковской области

14:42, 11 августа 2026, ПАИ

Около 544 тысяч сеянцев будут выращивать в новом тепличном комплексе, построенном в Псковской области в рамках президентского нацпроекта «Экологическое благополучие». Такая мера необходима для искусственного лесовосстановления, сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Виктор Мусатов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 11 августа.

«Будем выращивать порядка 544 тысяч сеянцев, это достаточно приличный объём. У нас на территории области на сегодняшний день у государственных организаций таких тепличный комплексов не было, они работали только у частных предприятий. Задача одна – чтобы субъект был полностью обеспечен посадочным материалом», – объяснил Виктор Мусатов и добавил, что сеянцы сосны и ели можно будет пересаживать в лес уже в следующем году.

Комплекс предназначен для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой. Это современный высокоавтоматизированный объект, в котором установлены системы контроля температуры и влажности, автоматическое проветривание, поливочные рампы в самой теплице и на площадке закаливания и доращивания растений.