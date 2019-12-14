Пешеходный переход на улице Коммунальной ликвидировали в Пскове

18:25, 14 декабря 2019, ПАИ

В Пскове ликвидировали нерегулируемый пешеходный переход у дома № 40а на улице Коммунальной. Однако никакой информации и предупреждающих табличек рядом не установлено, сообщает пскович в группе «Убитые дороги Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

При этом пскович отмечает, что люди продолжают ходить через дорогу в данном месте, поскольку этот пешеходный переход был очень удобным для местных жителей.

13 декабря в Пскове демонтировали четыре нерегулируемых пешеходных перехода, которые находились на улице Коммунальной, 40а, Рижском проспекте, 49, Рижском проспекте, 41 и на перекрестке улиц Юбилейной и Красноармейской.

Согласно условиям муниципального контракта вначале снимаются дорожные знаки, обозначающие пешеходные переходы, а после устанавливаются ограждения и предупреждающие таблички. Знаки уже сняты, а ограждения и таблички должны быть установлены на следующей неделе.