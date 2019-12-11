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Экономика

Правительство может расширить план приватизации госкомпаний на ближайшие годы

Правительство РФ может включить в прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы дополнительные активы. Об этом сообщила пресс-секретарь первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко, пишет ТАСС.

По ее словам, вопрос обсуждался на совещании вице-премьера с представителями профильных министерств. Внесен ряд корректировок в проект плана, планируется направить вырученные от приватизации некоторых компаний средства на реализацию стратегических планов развития и расширение инвестиционных программ этих предприятий. Наталья Фоменко добавила, что решение по программе приватизации примет правительство РФ.

Она отметила, что приватизация сейчас нужна для снижения доли участия государства в экономике и повышения эффективности управления компаниями.

На данный момент программа приватизации предусматривает снижение доли государства в компаниях «Совкомфлот», «Русгидро», «Ростелеком», «Транснефть», «Россети» и Объединенной зерновой компании.

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