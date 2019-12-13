Пьяный пассажир рейса Москва – Краснодар угрожал взорвать гранату в самолете

18:06, 15 декабря 2019, ПАИ

В Москве мужчина угрожал взорвать гранату в самолете. Как сообщает РИА Новости, дебошира задержала полиция в аэропорту Домодедово. Он был пассажиром рейса Москва – Краснодар.

По данным источника издания в правоохранительных органах, мужчина был пьян, гранаты у него не нашли. Борт был тщательно досмотрен. Нарушителя задержали, стражи порядка устанавливают причины его поступка. Самолет вылетел в Краснодар в 16:32 вместо запланированного отправления в 13:45.

В пресс-службе авиакомпании S7 подтвердили, что сведения о наличии на борту взрывного устройства не подтвердились. Представители перевозчика добавили, что во время посадки на рейс бортпроводник услышал разговор пассажиров и слова о том, что на борту находится взрывное устройство. Информацию довели до командира воздушного судна, был проведен досмотр самолета, груза, багажа, пассажиров.