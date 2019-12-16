Семьи погибших в Чечне журналистов получат денежную помощь, в том числе родные псковского оператора Валентина Януса

11:59, 16 декабря 2019, ПАИ

Республиканский Фонд имени Ахмата Кадырова выделил по 100 тысяч рублей семьям погибших в Чечне журналистов. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет obzor.io. В списке получателей выплаты и семья погибшего в Чечне оператора ГТРК «Псков» Валентина Януса.

Сообщается, что акция приурочена ко Дню памяти погибших при исполнении служебных обязанностей представителей СМИ.

«Войны уносят жизни журналистов, врачей, учителей, деятелей культуры, представителей духовенства», – заявил Рамзан Кадыров и выразил соболезнования родным погибших журналистов.

За годы войны в Чечне здесь погибли десятки российских и иностранных журналистов. В их числе и оператор ГТРК «Псков» Валентин Янус, трагедия произошла 14 января 1995 года. В 1995 году в Чечню выезжало несколько псковских журналистов, для оператора Валентина Януса эта съемка оказалась последней. Он стал единственным российским телеоператором, снявшим собственную гибель.

Валентин Янус и журналист Борис Шерстнев снимали в Чеченской республике репортаж о воинах-гвардейцах Псковской воздушно-десантной дивизии. Во время съёмок штурма президентского дворца Валентин Янус и Александр Осадчий попали под снайперский обстрел. По злой иронии судьбы оператор погиб в том самом городе, где и родился.

В память о Валентине Янусе из его съемок в Грозном был создан фильм «Необъявленная война». Это была первая работа о вооруженном конфликте в Чеченской республике, показанная на российском телевидении. В псковском музее хранятся его фотоаппараты, фотографии и орден мужества – он был награжден посмертно, а камера Валентина Януса - на ГТРК «Псков». В память о нем ежегодно проходит конкурс на звание лучшего оператора.