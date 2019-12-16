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Общество

Псковского губернатора просят помочь с организацией новогодней ночи в Великих Луках

Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова просят помочь с организацией новогодней ночи в Великих Луках. Просьбу на сайте губернатор60.рф разместил великолучанин Вадим Цветков.

Горожанин пишет, что повсеместно в новогоднюю ночь проходят массовые гуляния, ярмарки, концерты, катания на коньках, музыкальные программы, трансляции эфирного телевидения на больших экранах в местах проведения мероприятий. 

«В небольшом городке Торопец Тверской области жители и гости уже за час до боя курантов собираются на центральной площади у новогодней ели, где уже играет музыка, идет интерактивная программа с дедом Морозом и Снегурочкой, дети играют и веселятся. Но вот в городе Великие Луки ничего такого нет! В 12 ночи на главной площади города у новогодней ели тишина, словно в городе комендантский час. Всю новогоднюю ночь жители и гости города Воинской Славы вынуждены развлекать себя сами. И это длится уже много лет. На площади установлен большой экран, но он ни разу не работал в новогоднюю ночь. Он больше похож не на экран, а на большой сарай! Прошу обратить ваше внимание на эту проблему южной столицы региона», - просит Вадим Цветков.

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