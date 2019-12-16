Поездка из Москвы в Псков попала в топ-20 самых дорогих путешествий на поездах

13:26, 16 декабря 2019, ПАИ

Поездка из Москвы в Псков попала в топ-20 самых дорогих путешествий на поездах, сообщает Туту.ру.

Сервис путешествий проанализировал продажи билетов с датой путешествия в новогодние праздники: с 25 декабря 2019 года по 10 января 2020 года. В результате выяснилось, что поездка из Москвы в Псков для трёх человек в вагоне класса «люкс» обойдётся в 47 тысяч 997 рублей, то есть билет для одного пассажира стоит 15 тысяч 999 рублей.

Пять самых дорогих поездок из этого рейтинга — путешествия иностранцев. Это три билета в купе по маршруту Москва — Владивосток, купленные гражданами США (пассажиры - двое мужчин и женщина), и два билета в вагон люкс по маршруту Владивосток — Иркутск, приобретенные двумя мужчинами, гражданами Кореи.

Четырнадцать поездок из двадцати — это маршруты внутри России. Шесть маршрутов — это поездки из российских городов за границу: в Ригу (три разных заказа), Днепр, Берлин, Харьков. В основном пассажиры с самыми дорогими билетами едут компанией из 2-3 человек, выбирают вагоны класса люкс или купе.

В рейтинг также попал заказ семьи из трех человек, которая поедет в Барнаул в купе без соседей за 65 тысяч 58 рублей в купе (одна из пассажирок оформила четвертое место на себя).