Александр Котов предложил поменять способ расчёта дотации для регионов

13:33, 16 декабря 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов предложил поменять способ расчёта дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов в части учёта доли акцизов на нефтепродукты. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, с такой инициативой он выступил на заседании комиссии по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству Совета законодателей при Федеральном Собрании России в Москве 16 декабря.

На встрече парламентариев Александр Котов сообщил, что по итогам уходящего года в Псковской области доля акцизов в общей сумме налоговых отчислений составила почти 16%, а в среднем в России эта цифра колеблется в районе 4%. По его словам, к показателям Псковской области близки Орловская и Смоленская области.

Спикер напомнил, что акцизы зачисляются в дорожный фонд и могут быть использованы только на содержание и ремонт дорог регионального и муниципального значения, однако с ростом налогового потенциала, который преимущественно обусловлен ростом акцизов, уменьшается расчётная величина дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, которая направляется из федерального бюджета. «То есть, условно говоря, налоговые поступления растут, значительную их часть мы не можем использовать на текущие расходы, при этом поддержка из федерального центра сокращается», - отметил Александр Котов.

По его словам, это «несправедливо», поэтому он предложил, чтобы при расчёте налогового потенциала субъекта показатель доли акцизов, на который регион не может повлиять объективно, учитывался на среднероссийском уровне. «Это позволит нам увеличить дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности и, самое главное, что этот подход будет более справедливым», - добавил он.

Парламентарии из других регионов России после выступления Александра Котова отметили, что такой подход был бы справедлив для всех субъектов, а члены комиссии по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству предложили исключить долю акцизов при расчёте налогового потенциала региона. Александр Котов выразил надежду, что со стороны правительства примут необходимые изменения.

Предложения по изменению методики разработало Псковское областное Собрание депутатов совместно с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и областным комитетом по финансам.