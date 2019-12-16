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Общество

Новые механизмы взыскания долгов за ЖКУ предлагают выработать в Пскове

Управляющие компании Пскова выступили с предложением о выработке новых механизмов взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги. Об этом представители управляющих организаций заявили на совещании в администрации Пскова по вопросу взаимодействия с поставщиками ресурсов 16 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков уточнил, что на прошлой неделе глава региона Михаил Ведерников провел совещание с управляющими компаниями, на котором обсуждалась проблема взаимоотношения жильцов, управляек и ресурсоснабжающих организаций, в частности, по вопросам нормативов по ЖКУ и необходимости установки счетчиков. Руководители управляющих компаний отметили, что сегодня в Пскове сложилась такая ситуация, что даже те, у кого есть счётчики, платят по нормативу. В результате невозможно в полном объеме взыскать плату с граждан, компании становятся заложниками ситуации. В частности, руководитель управляющей компании «Микрорайон №2» Дмитрий Гусаков отметил, что есть те, кто намеренно пользуется сложившейся ситуацией и не оплачивает расходы за ЖКУ по счетам. Он также добавил, что из-за того, что некоторые псковичи не платят за ЖКУ, страдают те горожане, которые своевременно и полностью оплачивают услуги по счетам.

Все руководители управляющих компаний Пскова отметили, что выступают за справедливость в расчетах и оплате между всеми действующими лицами: гражданами – управляющими компаниями – ресурсоснабжающими организациями. А потому предложили выработать новые единые механизмы по взысканию долгов за ЖКУ. Как пояснил по итогам встречи глава администрации Пскова Александр Братчиков, в ближайшее время будет составлено соответствующее предложение на имя губернатора с конкретными алгоритмами воздействия на должников.

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