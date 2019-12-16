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Общество

Шесть фестивалей Псковской области могут попасть в список лучших событий 2020 года

Шесть событий, прошедших в Псковской области, могут попасть в итоговый топ-20 лучших событий 2020 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Туристского информационного центра, с 16 по 21 декабря на официальном сайте Национального календаря событий EventsInRussia.com пройдёт народное онлайн-голосование.

20 проектов, получивших наибольшее количество голосов по результатам открытого голосования, будут удостоены статуса «Лучшее событие 2020 года». 

От Псковской области представлены:

- 14-й международный фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град»;

- Фестиваль исторической реконструкции раннего средневековья «Хельга»;

- 25-я юбилейная международная встреча воздухоплавателей;

- Дни пушкинской поэзии и русской культуры;

- Международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи»;

- Международный фестиваль раннесредневековой культуры Руси и её соседей «Исаборг».

Чтобы проголосовать за эти мероприятия, необходимо найти все события своего региона через форму поиска, нажать на кнопку «нравится» в специальном блоке под фотогалерей события.

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