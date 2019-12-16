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Общество

Александр Братчиков призвал управляющие компании внимательнее относиться к псковичам

Глава администрации Пскова Александр Братчиков призвал руководство управляющих компаний города качественно изменить отношение к исполнению своих обязанностей и максимально внимательнее относиться к жителям домов. Об этом сити-менеджер заявил на совещании в администрации Пскова по вопросу взаимодействия с поставщиками ресурсов 16 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Помните, что как вы будете относиться к жителям, такое доверие будет и к вам», - подчеркнул глава администрации Пскова.

В то же время он отметил, что предложенные на заседании выработка новых механизмов взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги и повышение норматива потребления коммунальных услуг – необходимы для организации честного и открытого процесса по предоставлению населению ЖКУ и оплате потребленных услуг по счетам.

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