Псковская Росгвардия напоминает владельцам оружия о необходимости пройти перерегистрацию

21:22, 16 декабря 2019, ПАИ

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратится с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения центра ЛЛР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать и через портал государственных услуг. В этом случае количество посещений Центра лицензионно-разрешительной работы либо подразделений в районах сводится к минимуму. Дата и время подачи заявления и получения документов назначается индивидуально для каждого посетителя.

Кроме того, при подаче электронного заявления на сайте госуслуг, на оплату госпошлины действует скидка – 30%.