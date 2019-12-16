0
20:17
В Псковской области запретят продажу синтетической никотиносодержащей продукции детям
19:37
Доброволец Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:45
Гид по подаркам Пскова: Найдётся всё
16:29
Шесть фестивалей Псковской области могут попасть в список лучших событий 2020 года
15:47
Ввоз российских яблок и картофеля запретила Эстония
15:35
Псковский школьник представил свое изобретение членам Союза машиностроителей России
14:52
Власти Псковской области, профсоюз работников АПК РФ и аграрии подписали трехстороннее соглашение
Еще новости
Общество

Псковская Росгвардия напоминает владельцам оружия о необходимости пройти перерегистрацию

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратится с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения центра ЛЛР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать и через портал государственных услуг. В этом случае количество посещений Центра лицензионно-разрешительной работы либо подразделений в районах сводится к минимуму. Дата и время подачи заявления и получения документов назначается индивидуально для каждого посетителя.

Кроме того, при подаче электронного заявления на сайте госуслуг, на оплату госпошлины действует скидка – 30%.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько денег вы готовы потратить на «новогодний стол» в этом году?
Проголосовать >>>

В Псковской области запретят продажу синтетической никотиносодержащей продукции детям
16 декабря 2019
В Псковской области запретят продажу синтетической никотиносодержащей продукции детям
Доброволец Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16 декабря 2019
Доброволец Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Шесть фестивалей Псковской области могут попасть в список лучших событий 2020 года
16 декабря 2019
Шесть фестивалей Псковской области могут попасть в список лучших событий 2020 года
Ввоз российских яблок и картофеля запретила Эстония
16 декабря 2019
Ввоз российских яблок и картофеля запретила Эстония
Псковский школьник представил свое изобретение членам Союза машиностроителей России
16 декабря 2019
Псковский школьник представил свое изобретение членам Союза машиностроителей России
Власти Псковской области, профсоюз работников АПК РФ и аграрии подписали трехстороннее соглашение
16 декабря 2019
Власти Псковской области, профсоюз работников АПК РФ и аграрии подписали трехстороннее соглашение
Александр Котов предложил поменять способ расчёта дотации для регионов
16 декабря 2019
Александр Котов предложил поменять способ расчёта дотации для регионов
Каменную постройку XVII века обнаружили археологи под землёй на ближнем Запсковье
16 декабря 2019
Каменную постройку XVII века обнаружили археологи под землёй на ближнем Запсковье

Идет загрузка...