Сенатор Наталья Мельникова проголосовала на выборах в Псковской области

12:15, 18 сентября 2026, ПАИ

Сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова приняла участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и депутатов Законодательного Собрания области восьмого созыва сегодня, 18 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









В первый день трёхдневного голосования она проголосовала на избирательном участке № 28, который располагается в медицинском колледже.

«Сегодня первый день единого голосования, которое продлится три дня. Для нашей страны, для нашего региона это очень важный день. От голоса каждого из нас будет зависеть будущее России, наших детей, то, как будет жить и развиваться молодёжь, каким будет мир и благополучие старшего поколения. Для Псковской области это также значимое событие: регион должен быть успешным и развиваться, и этот успех зависит от голоса каждого», – отметила Наталья Мельникова.

Трёхдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылись 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.