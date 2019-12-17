Мужчина погиб на пожаре в Печорах

09:09, 17 декабря 2019, ПАИ

16 декабря 17:16 в Печорах на улице Первомайской сгорел дом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Псковской области, на пожаре погиб 32-летний мужчина. Причиной возгорания названо неосторожное обращение с огнем. Спасены два жилых дома и баня.

В 11:42 в деревне Ильинское Красногородского района сгорел жилой дом. 80-летний хозяин доставлен в Псковскую областную клиническую больницу с термическими ожогами рук и тела 2-й и 3-й степени. Пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Сотрудники МЧС спасли от огня три хозпостройки.

В 11:28 в Великих Луках на улице Русакова в жилом доме сгорела кровля, были закопчены стены из-за аварийного режима работы отопительного котла. Спасен жилой дом и две хозпостройки.