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Мужчина погиб на пожаре в Печорах

16 декабря 17:16 в Печорах на улице Первомайской сгорел дом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Псковской области, на пожаре погиб 32-летний мужчина. Причиной возгорания названо неосторожное обращение с огнем. Спасены два жилых дома и баня.

В 11:42 в деревне Ильинское Красногородского района сгорел жилой дом. 80-летний хозяин доставлен в Псковскую областную клиническую больницу с термическими ожогами рук и тела 2-й и 3-й степени. Пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Сотрудники МЧС спасли от огня три хозпостройки.

В 11:28 в Великих Луках на улице Русакова в жилом доме сгорела кровля, были закопчены стены из-за аварийного режима работы отопительного котла. Спасен жилой дом и две хозпостройки.

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