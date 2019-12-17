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Общество

В третьей пожарной части Пскова появилась новая лестница для работы на девятиэтажках

В пожарно-спасательной части №3 Пскова появилась своя 30-метровая автолестница. Как сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС России по Псковской области, до этого в части не было высотной техники, и на пожары в многоэтажных зданиях привлекались лестницы из других подразделений.

Личный состав части уже прошел обучение на новой технике. Для закрепления полученных знаний и отработки практических действий состоялось учебно-тренировочное занятие со сдачей зачетов по допуску к работе на АЛ-30. Во время зачёта отработан порядок применения высотной техники, определены места ее рациональной расстановки, изучены способы и пути эвакуации людей с верхних этажей здания.

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