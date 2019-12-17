Почти 300 тонн взрывчатки пропали с оборонного завода в России

13:16, 17 декабря 2019, ПАИ

В России с оборонного завода «Авангард», расположенного в Стерлитамаке (Башкирия), пропали 276 тонн взрывчатых отходов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на следственное управление УМВД России по Стерлитамаку.

Установлено, что хищения совершались с ноября 2017 года до марта 2019 года. Пропажу установили в ходе инвентаризации. Следственное управление УМВД России по Стерлитамаку возбудило уголовное дело по части 4 статьи 158 УК (кража в особо крупном размере) по факту хищения товарно-материальных ценностей.

Предприятие «Авангард» занимается производством взрывчатки для нефтегазовой отрасли и Минобороны. Завод также утилизирует боеприпасы для реактивных систем залпового огня.