Как будет работать Псковский музей на новогодних каникулах в 2020 году

13:51, 17 декабря 2019, ПАИ

Опубликован график работы Псковского музея на новогодних каникулах - в последние дни 2019 года и в начале 2020 года.

Центральное здание музея, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (при условии благоприятных погодных условий) и Приказная палата будут работать: 31 декабря 2019 года – с 11:00 до 15:00 (по предварительным заявкам для организованных групп).

1 января 2020 года – выходной день.

2 января 2020 года – с 11:00 до 18:00.

3 января 2020 года – с 11:00 до 18:00.

4 января 2020 года – с 11:00 до 18:00.

5 января 2020 года – с 11:00 до 18:00.

6 января 2020 года – с 11:00 до 17:00.

7 января 2019 года – с 11:00 до 18:00.

8 января 2020 года – с 11:00 до 18:00.

Билеты продаются до 17:30.

3-4 и 7-8 января с 11:00 до 18:00 открыты для посещения: музей-квартира Ю. П. Спегальского и музей-квартира В. И. Ленина. По предварительным заявкам будут работать: музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова, музей-усадьба М. П. Мусоргского, музей-усадьба С. В. Ковалевской, музей истории Новоржевского края, литературно-мемориальный дом-музей Ал. Алтаева.

9 января все объекты музейного показа будут закрыты. Исключение составят музей-квартира Ю. П. Спегальского и музей-квартира В.И. Ленина.

С афишей мероприятий можно ознакомиться здесь.