Как будет работать Псковский музей на новогодних каникулах в 2020 году
Опубликован график работы Псковского музея на новогодних каникулах - в последние дни 2019 года и в начале 2020 года.
Центральное здание музея, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (при условии благоприятных погодных условий) и Приказная палата будут работать: 31 декабря 2019 года – с 11:00 до 15:00 (по предварительным заявкам для организованных групп).
1 января 2020 года – выходной день.
2 января 2020 года – с 11:00 до 18:00.
3 января 2020 года – с 11:00 до 18:00.
4 января 2020 года – с 11:00 до 18:00.
5 января 2020 года – с 11:00 до 18:00.
6 января 2020 года – с 11:00 до 17:00.
7 января 2019 года – с 11:00 до 18:00.
8 января 2020 года – с 11:00 до 18:00.
9 января все объекты музейного показа будут закрыты. Исключение составят музей-квартира Ю. П. Спегальского и музей-квартира В.И. Ленина.
С афишей мероприятий можно ознакомиться здесь.