Номинированный на «Золотую Маску» псковский спектакль покажут в последний раз 18 декабря

13:49, 17 декабря 2019, ПАИ

18 декабря в 19:00 на сцене Псковского академического театра драмы им А. С. Пушкина состоится показ спектакля «Ревизор», выдвинутого на соискание национальной театральной премии «Золотая Маска» сразу в пяти номинациях: «Лучший спектакль в драме. Большая форма»; «Лучшая работа режиссера» – Петр Шерешевский; «Лучшая мужская роль» – Евгений Терских за роль Городничего; «Лучшая женская роль второго плана» – Дарья Чураева за роль Марьи Антоновны; «Лучшая мужская роль второго плана» – Виктор Яковлев за роль Земляники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Для заслуженного артиста России Виктора Яковлева – это вторая номинация на «Золотую Маску» за два года: в прошлом году он был номинирован на главную театральную премию России за работу в спектакле «Река Потудань».

Премьера спектакля на тему комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» прошла в Псковском театре драмы 6 сентября прошлого года, и вот уже второй театральный сезон постановка собирает полные залы зрителей.

Спектакль участвовал в фестивалях в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, гастролировал в Великих Луках, Новороссийске, Великом Новгороде.

Весной будущего года «Ревизор» будет представлен на фестивале «Золотой Маски» в Москве – на суд зрителей и жюри. Церемония вручения наград назначена на 15 апреля 2020 года.

Билеты можно приобрести в кассе театре или сайте.