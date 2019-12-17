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Общество

Специалисты проверили состояние Псковской инфекционной больницы

17 декабря сотрудники комитета по здравоохранению Псковской области посетили Псковскую инфекционную больницу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, поводом для визита в учреждение стали жалобы пациентов на его состояние.

Участники выезда провели тщательный осмотр больницы. По его результатам сотрудники комитета отметили чистые помещения, в которых проведен косметический ремонт, новые матрасы на кроватях пациентов. Состояние палат и кабинетов специалисты оценили как удовлетворительное.

14 и 16 декабря поступили жалобы от пациентов инфекционной больницы: они заявили о присутствии тараканов, самодельных кроватях и грязных матрасах.

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