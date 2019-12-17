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Строитель из Порховского района обманул петербурженку на полмиллиона рублей

В Порховском районе местный житель осужден за хищение денежных средств и имущества общей стоимостью свыше 470 тысяч рублей, которое он получил под предлогом строительства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В августе 2018 года мужчина договорился с жительницей Санкт-Петербурга о строительстве дома на земельном участке в деревне Пустой Бор Порховского района. С августа 2018 года по июль 2019 года потерпевшая, введенная в заблуждение относительно намерений мужчины, перевела на его банковские карты более 460 тысяч рублей.

Мошенник также присвоил и перепродал строительные инструменты общей стоимостью свыше 18 тысяч рублей, вверенные ему потерпевшей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно, с испытательным сроком 2 года. 

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