0
11:14
Изучение фонетики русского языка через битбокс обсудят на конференции в ПсковГУ
10:58
Портал госуслуг отмечает 10-летие
10:52
Жителей улицы Мелиораторов в Великих Луках подключили к центральному водоснабжению
10:23
Производители и рестораторы встретятся для совместного продвижения традиций псковской трапезы
22:38
Выставка живописи и артобъектов «Театральные образы» откроется в Пскове
20:59
Ночная литургия для молодежи состоится в Пскове 20 декабря
17:25
Псковичи поучаствовали в российско-индийском молодёжном форуме
Еще новости
Общество

Эстония, Латвия и Финляндия намерены вскладчину купить военную технику

Эстония, Латвия и Финляндия намерены совместно приобрести военную технику, сообщает Delfi.Латвия.

Согласно договоренности, после детального изучения этого вопроса страны могли бы объявить о совместной закупке. Министерство обороны Латвии пояснило, что консультации трех стран необходимы для того, чтобы точнее оценить и согласовать нужды вооруженных сил всех трех стран.

Совместная закупка рассматривается из-за того, что в сотрудничестве с соседними странами можно получить более выгодные предложения для покупки военной техники, пояснили эксперты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О чем вы бы спросили президента России?
Проголосовать >>>

Изучение фонетики русского языка через битбокс обсудят на конференции в ПсковГУ
18 декабря 2019
Изучение фонетики русского языка через битбокс обсудят на конференции в ПсковГУ
Портал госуслуг отмечает 10-летие
18 декабря 2019
Портал госуслуг отмечает 10-летие
Жителей улицы Мелиораторов в Великих Луках подключили к центральному водоснабжению
18 декабря 2019
Жителей улицы Мелиораторов в Великих Луках подключили к центральному водоснабжению
Производители и рестораторы встретятся для совместного продвижения традиций псковской трапезы
18 декабря 2019
Производители и рестораторы встретятся для совместного продвижения традиций псковской трапезы
Выставка живописи и артобъектов «Театральные образы» откроется в Пскове
17 декабря 2019
Выставка живописи и артобъектов «Театральные образы» откроется в Пскове
Ночная литургия для молодежи состоится в Пскове 20 декабря
17 декабря 2019
Ночная литургия для молодежи состоится в Пскове 20 декабря
Псковичи поучаствовали в российско-индийском молодёжном форуме
17 декабря 2019
Псковичи поучаствовали в российско-индийском молодёжном форуме
Псковичи против АЗС вблизи Мирожского монастыря: Определены новые участки
17 декабря 2019
Псковичи против АЗС вблизи Мирожского монастыря: Определены новые участки

Идет загрузка...