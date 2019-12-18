Эстония, Латвия и Финляндия намерены вскладчину купить военную технику

11:42, 18 декабря 2019, ПАИ

Эстония, Латвия и Финляндия намерены совместно приобрести военную технику, сообщает Delfi.Латвия.

Согласно договоренности, после детального изучения этого вопроса страны могли бы объявить о совместной закупке. Министерство обороны Латвии пояснило, что консультации трех стран необходимы для того, чтобы точнее оценить и согласовать нужды вооруженных сил всех трех стран.

Совместная закупка рассматривается из-за того, что в сотрудничестве с соседними странами можно получить более выгодные предложения для покупки военной техники, пояснили эксперты.