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Общество

Псковские школьники представят свои бизнес-проекты в МГУ

21 декабря на экономическом факультете Московского государственного университета ученики 3-5 классов Ольгинской гимназии Пскова защитят свои проекты, написанные в рамках программы бизнес-школы «KinderMBA». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Учащиеся Ольгинской гимназии разработали пять коммерческих бизнес-проектов: настольная игра, проведение литературных квестов, обучение технике рисования Эрбу, книга-раскраска для снятия усталости с глаз и способ получения прибыли из раздельного сбора мусора.

Презентацию проектов школьники смогли отрепетировать на первой детской бизнес-конференции в ПсковГУ. Приглашенные эксперты – предприниматели Псковской области и уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Аркадий Мурылев высоко оценили качество работ, выполненных учениками гимназии. По словам комиссии, все работы актуальны для Псковской области и действительно направлены на получение прибыли.

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