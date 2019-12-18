Глава Пскова предложила концертной дирекции увеличить скидки на билеты при показе представлений на базе дошкольных учреждений

20:09, 18 декабря 2019, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская попросила театрально-концертную дирекцию Псковской области увеличить скидки на билеты при показе представлений на базе дошкольных учреждений. С таким предложением она выступила на заседании комитета по социальным вопросам и молодежной политике Псковской гордумы 18 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Исполняющая обязанности гендиректора театрально-концертной дирекции Ольга Тимофеева отметила, что возможно удастся принять такое решение при формировании бюджета на следующий год. Кроме того, она сообщила, что в настоящий момент скидка 20% предоставляется детям из многодетных и малообеспеченных семей, и если на стационарные спектакли количество льготных билетов ограничено, то при показе представлений на базе учреждений, будет представлено необходимое количество льготных билетов.

Заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов поинтересовался, каким образом осуществляется продажа билетов в дошкольные учреждения. Собравшимся пояснили, что билеты продает специально обученный человек с кассовым аппаратом, продажа билетов осуществляется между представителем родительского комитета и представителем театрально-концертной дирекции без участия сотрудников детских садов.

На заседании комитета были рассмотрены и другие вопросы – всего 12. Очередная сессия Псковской гордумы состоится 25 декабря.