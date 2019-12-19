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Общество

Около 20 тысяч заявлений на перерасчёт квитанций передали жители Псковской области регоператору по ТКО

Около 20 тысяч заявлений на перерасчёт и корректировку данных в квитанциях направили жители Псковской области регоператору по ТКО. Об этом на пресс-конференции 19 декабря сообщил директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«20 тысяч - это около 10% от общего числа квитанций. Считаю, что это вполне приемлемый показатель. Если данные в квитанции являются некорректными, их в заявительном порядке необходимо скорректировать. Именно так и поступают сознательные граждане. Даже если случилась переплата, но человек пришел и сделал корректировку, то будет произведен перерасчет, и переплаченные деньги никуда не потеряются. Мы в этом отношении прозрачны», - заверил Сергей Пайст.

Однако, по его словам, среди жителей региона есть те, кто принципиально не платит за услугу по вывозу отходов, мотивируя это фразой «не хочу и не буду». «Есть те, кто за год не сделал ни одного платежа! По таким счетам мы уже направили в суд порядка 100 заявлений на возмещение этих денег в адрес регоператора. Сумма долга юрлиц - 25 млн рублей, физлиц - 157 млн рублей. Причём основной долг - 59 млн рублей - за Псковом, у Великих Лук задолженноть - 10 млн рублей», - уточнил Сергей Пайст.

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