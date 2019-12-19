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Общество

Сергей Пайст: Приоритетная задача на 2020 год — строительство контейнерных площадок в Псковской области

Директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст 19 декабря подвел итоги уходящего 2019 года. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, в рамках встречи с журналистами глава компании уточнил, что у начатой в текущем году реформы - обширный спектр задач, «которые не решаются даже за год».

«Одна из основных глобальных задач - увеличить объем перерабатываемых отходов. А на первый год работы мы сформулировали задачу в виде необходимости оказания услуги в максимальном количестве населенных пунктов с тем, чтобы сократить количество несанкционированных свалок. Нам это удалось. Сейчас услугу получают 550 тысяч человек, до старта реформы эта цифра составляла 320 тысяч человек», - сказал он.

Еще одна задача, которую следует решить в ближайшее время, - логистика вывоза отходов. «Сейчас, например, мы регулярно получаем акты о невозможности совершать маршруты из-за того, что доехать до деревни не представляется возможным из-за отсутствия дороги»,- сообщил Сергей Пайст и добавил, что данные вопросы решаются во взаимодействии с местными властями, в ближайшие 2-3 года все проблемные точки должны быть закрыты.

Наконец, еще одна важная задача, которой в 2020 году будет уделено особое внимание, - строительство контейнерных площадок.

«На момент подготовки территориальной схемы вывоза отходов контейнерных площадок оказалось недостаточным. В течение года совместными усилиями мы определили места накоплений ТКО. На следующий год запланировано строительство контейнерных площадок. Есть ряд волостей, которые уже в этом году нашли возможность и построили такие площадки. В Пскове, например, в частном секторе построено или реконструировано порядка 14 контейнерных площадок», - добавил руководитель компании.

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