Производство выхлопных систем для автомобилей может открыться в ОЭЗ «Моглино»

16:37, 19 декабря 2019, ПАИ

Производство выхлопных систем для автомобилей может открыться в «Моглино», соответствующий инвестиционный проект одобен на заседании наблюдательного совета особой экономической зоны. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Псковской области, проект представила компания из Эстонии Universal Industries oü.

Презентацию провел член правления организации Юри Веллеранд. Он отметил, что компания уже более 20 лет специализируется на производстве выхлопных систем для легковых автомобилей. На данный момент заводы располагаются в Эстонии, основным рынком сбыта является Западная Европа, самая дальняя точка доставки готовой продукции — Бразилия.

Руководство компании заинтересовано в переносе производства в особую экономическую зону «Моглино» в ближайшее время. На первом этапе планируется аренда площадей: здесь будет организовано изготовление труб и сварка выхлопных систем. На втором этапе - строительство собственного завода к 2022 году.

«Общая сумма инвестиций в проект составит около 835 млн рублей. Постепенно количество рабочих мест будет доведено до 100. Средняя заработная плата планируется на уровне 50 тыс рублей», — рассказал Юри Веллеранд, добавив, что на базе завода в «Моглино» может быть введено проектирование новых моделей выхлопных систем. Ожидаемый срок окупаемости проекта — 7–8 лет.

Он также отметил, что компания обеспечена заказами на ближайшие годы, поэтому после переезда производство начнет свою работу максимально быстро. Нинель Салагаева предложила Юри Веллеранду провести ряд встреч с руководством ПсковГУ и Псковского сельскохозяйственного техникума, чтобы организовать подготовку специализированных кадров для предприятия.

«Несколько резидентов воспользовались данной возможностью. Образовательные учреждения смогут скорректировать учебные планы, а также отправлять студентов на практику на производство», — сказала вице-губернатор.

Проект завода по производству выхлопных систем для автомобилей получил единогласную поддержку наблюдательного совета ОЭЗ ППТ «Моглино». Стороны - представитель организации и руководитель ОЭЗ Андрей Яковлев - заключили соглашение о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности. После предоставления детального бизнес-плана инвестиционный проект пройдет защиту на экспертном совете ОЭЗ «Моглино».