0
16:37
Производство выхлопных систем для автомобилей может открыться в ОЭЗ «Моглино»
10:23
Производители и рестораторы встретятся для совместного продвижения традиций псковской трапезы
14:54
Борис Полозов: Согласительная комиссия по бюджету Псковской области проделала огромную работу
13:33
Александр Котов предложил поменять способ расчёта дотации для регионов
17:32
Первые итоги «мусорной» реформы в Псковской области
00:29
Бесплатные карты лояльности и скидки до 50%: Первый супермаркет торговой сети «Перекрёсток» открылся в Пскове
10:21
Тарифы на пригородные перевозки пассажиров вырастут в Псковской области в 2020 году
Еще новости
Экономика

Производство выхлопных систем для автомобилей может открыться в ОЭЗ «Моглино»

Производство выхлопных систем для автомобилей может открыться в «Моглино», соответствующий инвестиционный проект одобен на заседании наблюдательного совета особой экономической зоны. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Псковской области, проект представила компания из Эстонии Universal Industries oü.

Презентацию провел член правления организации Юри Веллеранд. Он отметил, что компания уже более 20 лет специализируется на производстве выхлопных систем для легковых автомобилей. На данный момент заводы располагаются в Эстонии, основным рынком сбыта является Западная Европа, самая дальняя точка доставки готовой продукции — Бразилия.

Руководство компании заинтересовано в переносе производства в особую экономическую зону «Моглино» в ближайшее время. На первом этапе планируется аренда площадей: здесь будет организовано изготовление труб и сварка выхлопных систем. На втором этапе - строительство собственного завода к 2022 году.

«Общая сумма инвестиций в проект составит около 835 млн рублей. Постепенно количество рабочих мест будет доведено до 100. Средняя заработная плата планируется на уровне 50 тыс рублей», — рассказал Юри Веллеранд, добавив, что на базе завода в «Моглино» может быть введено проектирование новых моделей выхлопных систем. Ожидаемый срок окупаемости проекта — 7–8 лет.

Он также отметил, что компания обеспечена заказами на ближайшие годы, поэтому после переезда производство начнет свою работу максимально быстро. Нинель Салагаева предложила Юри Веллеранду провести ряд встреч с руководством ПсковГУ и Псковского сельскохозяйственного техникума, чтобы организовать подготовку специализированных кадров для предприятия.

«Несколько резидентов воспользовались данной возможностью. Образовательные учреждения смогут скорректировать учебные планы, а также отправлять студентов на практику на производство», — сказала вице-губернатор.

Проект завода по производству выхлопных систем для автомобилей получил единогласную поддержку наблюдательного совета ОЭЗ ППТ «Моглино». Стороны - представитель организации и руководитель ОЭЗ Андрей Яковлев - заключили соглашение о намерениях осуществления промышленно-производственной деятельности. После предоставления детального бизнес-плана инвестиционный проект пройдет защиту на экспертном совете ОЭЗ «Моглино».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О чем вы бы спросили президента России?
Проголосовать >>>

Производство выхлопных систем для автомобилей может открыться в ОЭЗ «Моглино»
19 декабря 2019
Производство выхлопных систем для автомобилей может открыться в ОЭЗ «Моглино»
Производители и рестораторы встретятся для совместного продвижения традиций псковской трапезы
18 декабря 2019
Производители и рестораторы встретятся для совместного продвижения традиций псковской трапезы
Борис Полозов: Согласительная комиссия по бюджету Псковской области проделала огромную работу
17 декабря 2019
Борис Полозов: Согласительная комиссия по бюджету Псковской области проделала огромную работу
Александр Котов предложил поменять способ расчёта дотации для регионов
16 декабря 2019
Александр Котов предложил поменять способ расчёта дотации для регионов
Тарифы на пригородные перевозки пассажиров вырастут в Псковской области в 2020 году
11 декабря 2019
Тарифы на пригородные перевозки пассажиров вырастут в Псковской области в 2020 году
ФОТОФАКТ: Торговая сеть «Перекрёсток» открыла супермаркет в Пскове
10 декабря 2019
ФОТОФАКТ: Торговая сеть «Перекрёсток» открыла супермаркет в Пскове
Тарифы на электроэнергию утверждены в Псковской области на 2020 год
10 декабря 2019
Тарифы на электроэнергию утверждены в Псковской области на 2020 год 1
Договор о сотрудничестве подписали «Титан-Полимер» и ПсковГУ
10 декабря 2019
Договор о сотрудничестве подписали «Титан-Полимер» и ПсковГУ

Идет загрузка...