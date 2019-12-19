0
16:37
Производство выхлопных систем для автомобилей может открыться в ОЭЗ «Моглино»
10:23
Производители и рестораторы встретятся для совместного продвижения традиций псковской трапезы
14:54
Борис Полозов: Согласительная комиссия по бюджету Псковской области проделала огромную работу
13:33
Александр Котов предложил поменять способ расчёта дотации для регионов
17:32
Первые итоги «мусорной» реформы в Псковской области
00:29
Бесплатные карты лояльности и скидки до 50%: Первый супермаркет торговой сети «Перекрёсток» открылся в Пскове
10:21
Тарифы на пригородные перевозки пассажиров вырастут в Псковской области в 2020 году
Еще новости
Экономика

Банк ВТБ в 2019 году выделил 75 млн рублей на развитие детского здравоохранения

19 декабря в московской Детской городской клинической больнице Святого Владимира прошла акция программы «Мир без слез» — собственной благотворительной программы банка ВТБ. На мероприятии состоялась официальная передача денежного сертификата на 3,5 миллиона рублей. На эти средства учреждение здравоохранения приобретет новое эндоскопическое видеооборудование, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка. 

«Мир без слез» — всероссийский благотворительный проект, который реализуется в рамках социальной программы банка ВТБ «Здоровая страна» и создан для развития детского здравоохранения и улучшения качества медицинской помощи детям в России.

В 2019 году банк ВТБ оказал помощь 26 детским медицинским учреждениям из 23 городов России. Бюджет программы составил более 75 миллионов рублей, что почти в два раза больше, чем в 2018 году. Начиная с этого года сумма пожертвований для региональных больниц увеличена вдвое — с 1,5 до 3 миллионов рублей.

В этом году благотворительные акции сопровождались детскими праздниками с участием героев мультсериала «Маша и Медведь». В ходе спектакля персонажи в игровой форме рассказывали малышам о правилах здорового образа жизни. Более 2000 детей смогли увидеть героев мультфильма вживую и получить от них памятные сувениры.

«В 2003 году — 16 лет назад — в банке ВТБ было принято решение открыть программу, которая будет способствовать развитию детского здравоохранения в России. Мы понимали, что, помогая больницам, можно помочь сразу многим детям, нуждающимся в этом. За все время существования проекта его бюджет достиг полумиллиарда рублей. Каждый год мы видим результаты наших усилий, получаем позитивную обратную связь от врачей и родителей детей, которым удалось помочь. Это дает стимул к дальнейшему развитию программы. План на следующий год уже сформирован: в 2020 году акции пройдут в 22 регионах России (4 акции состоятся в Москве), а бюджет также составит около 75 миллионов рублей», — рассказал вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.

География проекта в 2020 году традиционно будет расширена: «Мир без слез» впервые посетит Еврейский автономный округ (город Биробиджан). Кроме того, акции приедут в Калугу, Липецк, Курган, Великий Новгород, Иркутск, Тулу, Ханты-Мансийск, Якутск, Белгород, Тамбов, Темрюк, Набережные Челны, Петропавловск-Камчатский, Находку, Санкт-Петербург, Уфу, Тольятти, Пермь, Киров, Владикавказ и Москву.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О чем вы бы спросили президента России?
Проголосовать >>>

Производство выхлопных систем для автомобилей может открыться в ОЭЗ «Моглино»
19 декабря 2019
Производство выхлопных систем для автомобилей может открыться в ОЭЗ «Моглино»
Производители и рестораторы встретятся для совместного продвижения традиций псковской трапезы
18 декабря 2019
Производители и рестораторы встретятся для совместного продвижения традиций псковской трапезы
Борис Полозов: Согласительная комиссия по бюджету Псковской области проделала огромную работу
17 декабря 2019
Борис Полозов: Согласительная комиссия по бюджету Псковской области проделала огромную работу
Александр Котов предложил поменять способ расчёта дотации для регионов
16 декабря 2019
Александр Котов предложил поменять способ расчёта дотации для регионов
Тарифы на пригородные перевозки пассажиров вырастут в Псковской области в 2020 году
11 декабря 2019
Тарифы на пригородные перевозки пассажиров вырастут в Псковской области в 2020 году
ФОТОФАКТ: Торговая сеть «Перекрёсток» открыла супермаркет в Пскове
10 декабря 2019
ФОТОФАКТ: Торговая сеть «Перекрёсток» открыла супермаркет в Пскове
Тарифы на электроэнергию утверждены в Псковской области на 2020 год
10 декабря 2019
Тарифы на электроэнергию утверждены в Псковской области на 2020 год 1
Договор о сотрудничестве подписали «Титан-Полимер» и ПсковГУ
10 декабря 2019
Договор о сотрудничестве подписали «Титан-Полимер» и ПсковГУ

Идет загрузка...