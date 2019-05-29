В 2020 году для назначения страховой пенсии по старости нужно набрать не менее 18,6 коэффициентов и 11 лет стажа

20:50, 19 декабря 2019, ПАИ

Назначение страховой пенсии по старости в соответствии с действующим законодательством производится при одновременном соблюдении трех условий: достижении установленного пенсионного возраста, наличии минимально необходимого страхового стажа и величины пенсионных коэффициентов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УПФР в городе Пскове и Псковском районе.

Так, в 2020 году для назначения страховой пенсии необходимо набрать не менее 18,6 коэффициентов и 11 лет страхового стажа.

До 2025 года требования к пенсионному минимуму будут ежегодно возрастать – по 1 году и на 2,4 коэффициента за год до достижения 15 лет и 30 коэффициентов.

Количество набранных коэффициентов напрямую зависит от официальной зарплаты работника. Чем больше официальная зарплата, тем больше работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию.

Если накопленных коэффициентов и стажа не будет хватать, назначение пенсии отодвинется, пока пенсионный минимум не будет заработан. Поэтому гражданам, которые собираются в ближайшее время обращаться за назначением страховой пенсии по старости, необходимо следить за тем, чтобы их заработанные права соответствовали необходимым требованиям.

Узнать о своих уже сформированных пенсионных правах можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. Сервис предоставляет возможность в режиме реального времени, не посещая Пенсионный фонд, получить подробную информацию о количестве накопленных пенсионных баллов и длительности стажа, о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов, которой располагает ПФР.

При этом, если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не полностью, у него появляется возможность заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных.