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Общество

Житель Дновского района возместит ФОМСу затраты на лечение травмированной им женщины

В Дновском районе прокуратура принимает меры по взысканию в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области компенсацию расходов на оплату оказанной медицинской помощи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре.

Постановлением и.о. мирового судьи судебного участка № 5 Дновского района Псковской области от 15 августа 2018 года уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, прекращено в связи с примирением с потерпевшим.

Согласно материалам уголовного дела подсудимый в ходе конфликта умышленно бросил стеклянную пепельницу в голову потерпевшей, причинив легкий вред здоровью в виде раны лобной области. В связи с чем ей была оказана медицинская помощь в Порховской межрайонной больнице.

Затраты на лечение оплачены за счет средств обязательного медицинского страхования в размере 9801,80 рублей.

В силу норм действующего законодательства преступными действиями ответчика нарушены интересы Российской Федерации в лице Территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области.

В связи с этим прокуратурой района в Дновский районный суд направлено исковое заявление о взыскании с осужденного в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области компенсации расходов на оплату оказанной медицинской помощи в сумме 9801,80 рублей.

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