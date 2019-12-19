Программу развития пассажирской авиации планируют разработать в России

09:35, 20 декабря 2019, ПАИ

Депутаты Госдумы России предложили разработать программу развития пассажирской авиации. С просьбой разработать программу «Авиация малых городов» парламентарии обратились к главе Минтранса РФ Евгению Дитриху, пишет газета «Известия».

В обращении говорится, что сегодня мобильность жителей России крайне низкая. Например, на одного жителя США приходилось в 2018 году 2,72 полета, Канады – 2,41, а России – 0,79. В октябре уходящего года общий пассажиропоток в России составил 18,9 млн человек. Из них внутренние маршруты выбрали 12,09 млн человек.

В то же время до сих пор Владимирская, Рязанская, Новгородская, Орловская, Смоленская, Тверская, Тульская области, Адыгея и Карачаево-Черкесия, а также Еврейская автономная область не включены в национальную стратегию авиалогистики и не имеют собственных аэропортов.

По мнению члена комитета Госдумы по бюджету Виктора Зубарева, решить проблему может помочь разработка федеральной программы «Авиация малых городов», а также закрепление в законодательстве понятия «воздушные региональные авиалинии».