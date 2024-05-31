День соседей отметили в Стругах Красных

20:38, 31 мая 2024, ПАИ

В Стругах Красных отметили День соседей сегодня, 31 мая. Активисты собрались на площади возле районного Дома культуры, пишет газета «Струги».

Организовывать подобные праздники решила несколько лет назад руководитель местного отделения Союза пенсионеров России Ольга Маркевич.

Поздравить собравшихся с праздником пришёл глава территориального управления «Струги Красные» Алексей Говорик, который передал тёплые слова и пожелания мира и добра от главы округа Александра Волкова.

«Поздравлений и самых чудесных пожеланий было много. А ещё были шутки, смех, песни и танцы. Развлекательную программу организовали работники районного Дома культуры. Но и сами участники праздника не были пассивными. Они веселились от души: пели и танцевали, угощали друг друга блинами и пирогами. Получился весёлый и тёплый праздник, такой, какой и должен быть у настоящих дружных соседей. У всех было отличное настроение», – пишет газета.