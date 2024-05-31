Акция «Цветы жизни» прошла в Пушкинских Горах

23:23, 31 мая 2024, ПАИ

Акция «Цветы жизни» прошла в Пушкинских Горах вблизи площади на стыке улиц Пушкинской и Ермолаева сегодня, 31 мая. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

В ней приняли участие представители администрации Пушкиногорского района, сотрудники комбината коммунальных услуг (ККУ), члены Детсовета Пушкиногорского района. А главными участниками акции стали дети – воспитанники детского сада «Сказка» в сопровождении своих педагогов. Ребята принесли с собой лейки, детям выдали анютины глазки и бегонии.

Заместитель главы Пушкиногорского района Ирина Серова отметила, что совместными усилиями можно сделать территорию ещё более красивой для жителей и гостей района. Взрослые помогали ребятам и учили их, как сажать цветы.

В результате клумбу с флоксами в центре получилось дополнить хостами, бархатцами, анютиными глазками и бегониями. Сотрудники ККУ рассматривают возможность чуть позже дополнить композицию однолетними георгинами.

Напомним, что акция «Цветы жизни» проводится по инициативе уполномоченного по правам ребёнка Псковской области Натальи Соколовой. Это ежегодное мероприятие приурочено ко Дню защиты детей.