Участники фестиваля «Робофинист Псков – 2024» ознакомились с проектами и инфраструктурой ПсковГУ

23:31, 31 мая 2024, ПАИ

Участники фестиваля «Робофинист Псков – 2024» ознакомились с инфраструктурой ПсковГУ и проектами, которые реализуются командой вуза в сфере образования, науки и молодёжной политики. Знакомство с университетом началось с беседы в формате круглого стола, в рамках которого гости обсудили перспективы совместной реализации будущих проектов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

На встрече выступила первый проректор ПсковГУ Ольга Серова. Спикер отметила, что особое внимание в вузе уделено сотрудничеству с университетами Союзного государства: оно играет важную роль в укреплении международных связей и способствует развитию научных и образовательных инициатив. Первый проректор напомнила, что в марте прошлого года на базе Псковского государственного университета был создан консорциум «Российско-Белорусский университетский союз «Вместе», а также рассказала о планах проведения проекта Зимней школы по инженерным наукам Союзного государства.

Далее участников фестиваля ждала экскурсия по ПсковГУ. В частности, ребята ознакомились с образовательными и научно-производственными цехами Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства.

Добавим, что форум проходит в рамках общественного образовательного проекта «Кружки робототехники – точка роста инженеров будущего», поддержанный Фондом президентских грантов.