Названа причина возгорания автомобиля на улице Коммунальной в Пскове
Эксперты назвали причину возгорания автомобиля Audi-80 в Пскове. ЧП произошло 19 декабря в 16:26, сообщили корреспонденту Псковского агентства информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
У дома 13 по улице Западной загорелся автомобиль 1989 года выпуска.
Водитель успел выскочить из салона. Транспортное средство за считанные минуты было охвачено огнем. Потушить его смогли лишь подоспевшие пожарные из ближайшей части.
«Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в приборной панели автомобиля», - сообщили в ведомстве.
Пострадавших в результате ЧП нет.