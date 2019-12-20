Более 100 млн рублей запланированы на развитие Пскова в рамках приграничного сотрудничества

13:19, 20 декабря 2019, ПАИ

На развитие Пскова в рамках приграничного сотрудничества запланированы более 100 млн рублей. Такая информация была озвучена в ходе заседания комитета по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму Псковской гордумы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризма администрации Пскова Кристина Кобызь предоставила информацию о развитии туристского потенциала Пскова и реализации проектов программ приграничного сотрудничества. Она отметила, что, несмотря на то, что комитет работает всего лишь год, было проведено достаточно много мероприятий, освоены средства, направленные на продвижение.

По её словам, уходящий год был богат на сотрудничество: реализуются совместные проекты с Эстоний и Латвией, продолжается проект «Регион Балтийского моря», Псков также является ассоциированным партнером в трех других проектах. «Мы ведем обширную программную деятельность. Из 105 млн рублей, запланированных к получению грантовых средств в первом периоде, были получены 40 млн рублей. Расходование внебюджетных средств идет по плану», - подчеркнула Кристина Кобызь.

Так, в рамках развития инфраструктуры города управление строительства и капитального ремонта администрации Пскова заключило муниципальный контракт на реконструкцию улицы Леона Поземского от Троицкого моста до границ Пскова в рамках объекта «Совершенствование комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» (первый этап строительства).

В рамках приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» в Пскове ведется реконструкция объекта культурного наследия «Усадьба Беклешова Н. А.» - первого здания Псковской губернской гимназии. В будущем в здании будет располагаться информационно-туристский центр и центр креативных индустрий. Бюджет проекта составляет более 45 млн рублей. Второй объект - «Сквер 60-летия Октября» (Сквер искусств). Здесь будут установлены малые архитектурные формы, территория сквера будет зонирована для граждан разных возрастных категорий. Бюджет проекта - около 20 млн рублей.

Еще одним важным проектом для жителей города является благоустройство парка около реки Мирожки (территория между Спасо-Преображенским Мирожским монастырем и Красноармейской набережной). На реализацию проекта запланированы более 17 млн рублей. Размер софинансирования всех проектов администрацией города составляет 10% от общей суммы.

Также получены денежные средства в размере 1,7 млн рублей на установку инклюзивных тренажеров, которые могут быть использованы различными слоями населения. Музыкальная школа №1 получила такую же сумму на приобретение музыкального оборудования. Председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризма отметила, что учащиеся школы активно участвуют в совместных проектах, тем самым развивая приграничное и межмуниципальное сотрудничество.

Депутат гордумы Эдуард Белов поблагодарил Кристину Кобызь за информацию и работу, и поинтересовался, откуда комитет берет информацию о программах, «которые в конечном итоге идут на улучшение жизни горожан».

«Администрация Пскова участвует во всех программах, в которых она может участвовать. Территориально программы приграничного сотрудничества РФ разделены на 16 программ. Мы находимся в очень выгодном географическом положении и используем его. Нас знают как надежного и заинтересованного партнера», - подчеркнула Кристина Кобызь.

Кроме того, комитет вел активную работу во время проведения Международных Ганзейских дней Нового времени. «Мы презентовали Псков, привлекали волонтеров, помогали туристическому бизнесу раздаточным материалом, сотрудничали с Псковским государственным университетом с направлением «Экскурсоводы», - отметила председатель комитета.

В рамках презентации Пскова комитет подготовил техническое задание на изготовление туристического ролика, который используется на рабочих совещаниях и нацелен на привлечение туристов. Для развития туристского потенциала на сайте размещен список гостиниц, пунктов питания, туристических фирм. На установленные городские щиты наклеены QR-коды, предоставляющие информацию о культурных объектах на английском языке. Комитет организовал бесплатные ежемесячные экскурсии по территории кремля.