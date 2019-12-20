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Пожар на улице Владимирской в Пскове оказался попыткой скрыть преступление

На улице Владимирской грабитель попытался в пожаре скрыть следы своего нападения на хозяйку квартиры. Фото: Дарья Хваткова.

Пожар в многоквартирном доме по улице Владимирской (д.Родина Псковского района) имеет криминальный след. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СК России по Псковской области.

На месте происшествия в трехкомнатной квартире было найдено тело женщины со следами насильственной смерти. Это хозяйка квартиры — 61-летняя псковичка.

Подозреваемый в ее убийстве уже найден и задержан.

«По версии следствия, житель города Пскова, с целью хищения, проник в квартиру. Будучи застигнут на месте преступления, мужчина, применив к женщине насилие, связал ей руки за спиной и вставил в рот кляп», - рассказали в следственном управлении.

Нападавший потребовал отдать деньги и ценности, имеющиеся в доме. В какой-то момент жертва смогла вытащить кляп и стала звать на помощь. Тогда злоумышленник повалил несчастную на кровать. «И надавив на спину коленом стал завязывать ей рот. В результате его насильственных действий у потерпевшей была сломана подъязычная кость», - рассказали в СУ СК России по региону.

Мужчина забрал ценности и в надежде скрыть следы своего пребывания оставил на кровати рядом с телом жертвы включенный в розетку утюг, а в шкаф бросил подожженную бумагу. Уходя, он закрыл снаружи входную дверь.

В огне в многоэтажке на улице Владимирской погибла 61-летняя женщина. Фото: Дарья Хваткова.

Подозреваемый в убийстве — 39-летний мужчина. Ранее, как отметили в ведомстве, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности, в том числе и из этой квартиры.

Следователи планируют предъявить обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ. В ближайшее время СУ СК выйдет в суд с ходатайством о заключения задержанного под стражу.

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