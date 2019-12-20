Два дня, три доски и банка краски: Псковский губернатор обратился к муниципальным властям

14:08, 20 декабря 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем официальном аккаунте в Instagram разместил пост о ремонте моста в Великолукском районе. На картинке — пешеходный мост в районе деревни Шелково. В первом случае — без перил, во втором — после проведенных ремонтных работ.

«С мест поступает много обращений, касающихся благоустройства, работы ЖКХ, здравоохранения. Иногда речь идёт о глобальных проблемах, которые требуют участия региональных властей, лично губернатора, а то и отдельных решений на федеральном уровне. Но чтобы заменить три доски, поправить и покрасить перила, участие губернатора явно не является необходимым условием», - написал глава региона и подчеркнул, что на решение этой проблемы «ушло ровно два дня, три доски и банка краски».

«Обращаю внимание местных властей, что на такие вещи нужно реагировать своевременно и своими силами. А жителям спасибо за активность и обратную связь», - отметил губернатор.