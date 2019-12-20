Онлайн-школу и мобильное приложение для изучения русского языка как иностранного разработали в ПсковГУ

15:48, 20 декабря 2019, ПАИ

Специалисты Псковского государственного университета разработали онлайн-школу и мобильное приложение для изучения русского языка как иностранного. Об этом заявил 20 декабря журналистам проректор по международной деятельности ПсковГУ Арсений Парфенов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В наше время темп жизни ускоряется, процесс обучения меняется, поэтому мы разрабатываем такие технологии как онлайн-школа. Сейчас у всех представления об онлайн-школах, как о неких видео в интернете, которые можно посмотреть и что-то узнать. Но мы делаем реальные онлайн-классы», - заметил Арсений Парфенов.

По его словам, ПсковГУ совместно с РГПУ имени А. И. Герцена и фондом Бортника разработали новую онлайн-школу, в которой в реальном времени находится 8 человек. «Они общаются с преподавателем, но при этом ученики находятся во всех странах мира», - пояснил он и добавил, что это полноценный виртуальный образовательный процесс.

Однако, по мнению Арсения Парфенова, даже таких форм недостаточно. «Поэтому этот виртуальный класс будет только началом для того, чтобы все эти люди приехали учить русский язык уже у нас в Псковской области», - отметил он.

Арсений Парфенов также сообщил, что специалисты ПсковГУ разработали мобильное приложение «Привет», которое поможет студентам-иностранцам готовиться к государственному тестированию по русскому языку как иностранному посредством прохождения тестов у себя на телефоне.

В Пскове проходит II международная научно-практическая конференция «Мир без границ: русский язык как иностранный в международном образовательном пространстве vol. 2.0». Мероприятие собрало порядка 150 филологов и лингвистов из 17 российских городов и 12 стран мира.