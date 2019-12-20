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Бывшего руководителя одного из предприятий Печорского района оштрафуют за премию

Штраф в размере 100 тысяч рублей — именно такое наказание ждет бывшего директора одного из муниципальных предприятий Печорского района. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры района, его обвиняют в хищении денег предприятия. Данная статья носит название - «присвоение, то есть хищению чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения» ( ч.3 ст.160 УК РФ).

Прокуратурой выявлен факт незаконного премирования. «Используя свое служебное положение, противоправно и безвозмездно присвоил вверенные ему денежные средства на общую сумму 60 030 рублей», - сообщили в ведомстве.

Правда, сделано это было за период с февраля 2013 по январь 2016 годов.

Суд признал бывшего руководителя предприятия виновным.

Приговор в законную силу не вступил.

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