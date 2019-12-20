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За подобранную с земли цепочку с кулоном псковичка пойдет под суд

Жительница Пскова оказалась на скамье подсудимых. Ее обвиняют в краже золотой цепочки с кулоном, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской прокуратуры.

Инцидент произошел в мае 2019 года. Подозреваемая стала участницей драки. Поводом для конфликта с другой женщиной послужила зажигалка, которую псковичка предложила супругу своей оппонентки. Во время потасовки с шеи пострадавшей упала цепочка. Драка происходила ночью, потерпевшая не сразу заметила пропажу. Между тем вторая участница потасовки подобрала ювелирное украшение и положила себе в карман.

Позднее выяснилось, что стоимость цепочки и кулона составляет около 12 тысяч рублей. Взявшая ее молодая псковичка - ей 24 года — уже была ранее судима.

«Прокурором Пскова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу», - отметили в ведомстве.

Материалы дела переданы в суд. Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.

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