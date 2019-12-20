Единый телефон для сообщения об обнаруженных находках появился у псковских поисковиков

19:42, 20 декабря 2019, ПАИ

У псковских поисковиков появился единый телефон для приема сообщений об обнаруженных останках солдат Великой Отечественной войны и других находках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской областной военно-патриотической организации «След Пантеры».

Сообщить о находках любой пскович может по телефону 8 (921)-117-76-77. Также с поисковиками можно связаться с помощью официальной группы организации «ВКонтакте».

В случае случайного нахождения останков павших воинов поисковики рекомендуют ни в коем случае не трогать их и не пытаться осуществить подъем самостоятельно. «Не имея навыков и специальной подготовки, по неосторожности можно не заметить, повредить или даже совсем уничтожить предметы, которые впоследствии помогут установить личность бойца и найти его родственников», - отметил член совета организации «След Пантеры», комиссар поискового отряда «Застава» Михаил Корнеев.

Поисковики также советуют как-то обозначить или запомнить место, например, занести координаты в навигатор, установить ориентир и связаться с ними для дальнейшей работы по подъему останков.

Псковская областная военно-патриотическая организация «След Пантеры» является официально уполномоченным органом для ведения в регионе поисковых мероприятий. Поисковики Псковской области подчеркивают, что информация неравнодушных граждан о находках, возможно, поможет найти и установить имя защитника Родины, которого давно ищут его родственники.