Тысячи брендов с большими скидками: в Пскове открывается off-price пространство

20:47, 20 декабря 2019, ПАИ

В Пскове в преддверии Нового года открывается торговое пространство совершенно нового для города формата – off-price. В одном большом магазине, на площади более 1 200 квадратных метров будут продаваться одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, игрушки, сувениры и многие другие товары нескольких тысяч известных мировых и российских брендов. Самое главное – все будет представлено с огромной выгодой для покупателей: скидки составят до 85% от цен на аналогичные товары в других местах продаж.

Пространство выгодных брендов открывает известная федеральная сеть магазинов Familia. Она знаменита тем, что привела и активно развивает в России особый формат торговли – off-price, который очень популярен на Западе. Коротко его суть можно сформулировать так: много брендовых товаров с существенной скидкой для покупателя.

Off-price-формат существует в США и Европе многие десятилетия. Он зародился в Америке еще в начале прошлого века и начал процветать в 50-60х годах. В те времена Соединенные Штаты переживали период бурного роста легкой промышленности, работало большое количество фабрик, выпускавших одежду, обувь и другие товары швейной промышленности. В конце сезона они, чтобы освободить склады от нераспроданного товара и обеспечить место для новых коллекций, были готовы реализовывать продукцию по значительно сниженным ценам. Мелкие предприниматели скупали ее, брали в аренду недорогие помещения, в том числе пустующие площади при тех же фабриках, и организовывали розничные распродажи. По мере роста бизнеса они перебирались в универмаги или строили собственные магазины, расширяя круг поставщиков. Постепенно off-price-формат перекинулся и на Европу: Францию, Германию, Великобританию, Польшу. Сейчас в мире более 8 000 таких универмагов, из них порядка 2 000 в странах Европы.

Off-price-компании сотрудничают с владельцами торговых марок по всему миру и закупают у них напрямую большие партии излишне произведенных или импортированных товарных запасов, при этом оптимизируя любые издержки. В магазинах нет консультантов, которые ходят по пятам за покупателями, устанавливается максимально простое оборудование, дизайн торговых пространств минималистичен. Зато минимизируется наценка, и товары предлагаются покупателям со значительной скидкой. Шопинг в off-price-магазинах называют «охотой за сокровищами», поскольку среди огромного ассортимента товаров всегда можно найти желанную вещь по привлекательной цене.

В Россию off-price-формат привела и развивает федеральная сеть магазинов Familia, у которой уже более 280 магазинов в 50 регионах страны – от Красноярска до Калининграда и от Мурманска до Сочи. В том числе такие магазины успешно работают в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Твери, Смоленске. Покупатели их хорошо знают и любят – за широту ассортимента, обилие известных торговых марок и стильных вещей, за практически ежедневное обновление товара и выгоду от каждой покупки.

В ассортименте Familia – товары порядка 7 000 брендов из 50 стран мира. Это и разнообразная одежда – женская, мужская, детская: от джинсов, толстовок и футболок до курток, пальто, деловых костюмов и вечерних нарядов – плюс обувь, аксессуары, множество товаров для дома, в том числе бытовая электроника, посуда и текстиль, товары для декора, а также игрушки, косметика, товары для животных, товары для занятий спортом и многое другое.

В Familia представлены как известные мировые, так и российские торговые марки, как дизайнерские, и демократичные. Например, там можно найти джинсы, платья, рубашки и за 500 рублей, и за несколько тысяч. При этом всегда – с выгодой до 85%. В частности, в Familia представлены такие известные бренды, как Love Moschino, Tom Tailor, Esprit, Roberto Cavalli, Diesel, Gant, Antony Morato, Armani, Pal Zileri, Erke, Colin's и многие-многие другие.

В Пскове первый off-price-магазин Familia открывается в преддверии Нового года. Он расположится в торговом центре Fjord Plaza и начнет работу в 11 часов 28 декабря. В преддверии Нового года и Рождества там можно будет приобрести и разнообразные сувениры и подарки, и украшения для елки, и праздничные наряды.

Для покупателей подготовлена масса приятных сюрпризов, в том числе гарантированные подарки в день открытия при покупке от 1 500 рублей – от ювелирных изделий и бытовой электроники до сертификатов на покупку в Familia. Также 28 декабря всех посетителей ждет дополнительная 10% скидка на любой товар и дисконтные карты со скидкой на будущие покупки.