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Общество

Выставка «Псковская зима» откроется в Пскове 26 декабря

26 декабря в 17:00 выставочном зале Дома ремёсел Псковского областного центра народного творчества (улица Некрасова, 8) состоится открытие выставки декоративно-прикладного творчества «Псковская зима». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном центре народного творчества.

На выставке будут представлены работы мастеров из Пскова, Бежаницкого, Локнянского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Порховского и Псковского районов.

В экспозиции широко представлено плетение из лозы, болотных трав и бересты сотрудников Порховского Дома ремёсел. Порховских мастеров знают далеко за пределами Пскова. Они участвуют во всероссийских и международных мероприятиях, занимаются обучением и пропагандой древних ремесел – плетения из природных материалов и ручного ткачества.

Украшением выставки станут вышитые картины, лоскутные произведения, броши, сувениры, игрушки, куклы и многое другое. Также зрителей ждёт встреча с уникальными псковскими сказками в графических работах студентов Псковского политехнического колледжа.

В дни новогодних праздников выставочные залы Псковского областного центра народного творчества будут работать 3, 4 и 5 января по адресам: улица Некрасова, 8 и улица Некрасова, 10.

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