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Общество

Серия праздничных мероприятий стартует в «Михайловском» с 28 декабря

Игорь Шаймарданов. С Новым годом! Из собрания Пушкинского заповедника.

В предстоящие новогодние и Рождественские каникулы государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» будет работать ежедневно, с единственным исключением, 1 января. В канун Нового года, 31 декабря, музейные службы будут работать с посетителями до 14:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея-заповедника Лидия Токарева.

По её словам, в «Михайловском» уже свёрстана большая праздничная программа на период с 28 декабря по 8 января включительно. В каникулярную афишу вошли концерты вокальной и фортепианной музыки, в том числе, выступление давнего друга «Михайловского», выдающегося российского пианиста, лауреата IX международного конкурса имени П. И. Чайковского, заслуженного артиста России Владимира Мищука. Есть в каникулярной афише новогодние мастер-классы, музейные уроки, фольклорные и игровые, познавательно-развлекательные программы для публики разного возраста, разного уровня подготовки, с разными интересами и предпочтениями.

С полной программой праздников в Пушкинском заповеднике можно познакомиться на официальном сайте учреждения, а забронировать билет на ту или иную программу – по телефонам 8 (81146) 2-23-21, 2-18-15 в рабочие дни музея (среда-воскресенье). 

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