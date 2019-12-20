Серия праздничных мероприятий стартует в «Михайловском» с 28 декабря

22:15, 20 декабря 2019, ПАИ

В предстоящие новогодние и Рождественские каникулы государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» будет работать ежедневно, с единственным исключением, 1 января. В канун Нового года, 31 декабря, музейные службы будут работать с посетителями до 14:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея-заповедника Лидия Токарева.

По её словам, в «Михайловском» уже свёрстана большая праздничная программа на период с 28 декабря по 8 января включительно. В каникулярную афишу вошли концерты вокальной и фортепианной музыки, в том числе, выступление давнего друга «Михайловского», выдающегося российского пианиста, лауреата IX международного конкурса имени П. И. Чайковского, заслуженного артиста России Владимира Мищука. Есть в каникулярной афише новогодние мастер-классы, музейные уроки, фольклорные и игровые, познавательно-развлекательные программы для публики разного возраста, разного уровня подготовки, с разными интересами и предпочтениями.

С полной программой праздников в Пушкинском заповеднике можно познакомиться на официальном сайте учреждения, а забронировать билет на ту или иную программу – по телефонам 8 (81146) 2-23-21, 2-18-15 в рабочие дни музея (среда-воскресенье).