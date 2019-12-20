Пскович Александр Матвеев вошел в топ-6 лучших гребцов страны в 2019 году

09:00, 21 декабря 2019, ПАИ

Федерация гребного спорта России на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» проводит опрос на звание лучшего российского гребца по итогам 2019 года. В топ-6 по версии ФГСР вошел гребец из Пскова, сын и воспитанник олимпийского медалиста Сергея Матвеева – Александр Матвеев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В этом году Александр всех порадовал своими результатами. Например, в непростом классе одиночек он стал призером Чемпионата России в возрасте 18 лет и является действующим призером Первенства Мира до 23 лет», - пояснил Сергей Матвеев.

За лучшего гребца года можно проголосовать до 23 декабря, после чего голосование завершится. Сейчас Александр Матвеев занимает третью строчку.

Александр Матвеев в подмосковных Бронницах и Павел Сорин в азербайджанском Мингечавуре проходят подготовку в составе сборной России для участия в классификационной олимпийской регате весной этого года, где будут разыгрываться последние лицензии в Токио от академической гребли.